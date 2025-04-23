Altında Rekor Serisi Bitti, 'Sarı Fırtına' Dindi

Trump’tan gelen “Powell görevde kalacak” mesajı ve Çin’le ticaret geriliminin azalacağı beklentisi, küresel piyasalarda moralleri yükseltti. ABD borsaları yükselirken, altın sert düşüş yaşadı. Rekor üstüne rekor kıran gram altın güne 4 bin 82 liradan başladı. Dün 7 bin lirayı aşan çeyrek altın ise bugün 6 bin 810 seviyesine geriledi.

Son Güncelleme:
Altında Rekor Serisi Bitti, 'Sarı Fırtına' Dindi

Küresel piyasalar haftaya hareketli başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ve Hazine Bakanı Scott Bessent’in açıklamaları, yatırımcılara rahat nefes aldırdı. Trump, son dönemde görevden alacağı söylentileriyle gündemde olan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ı görev süresi dolmadan değiştirmeye niyeti olmadığını açıkladı.

Altında Rekor Serisi Bitti, 'Sarı Fırtına' Dindi - Resim : 1

Çin ile ticaret savaşına dair de umut verici sinyaller geldi. Trump, Çin'e uygulanan yüzde 145'lik tarife oranının düşeceğini ancak tamamen kaldırılmayacağını belirtti. Hazine Bakanı Bessent ise Washington ile Pekin arasındaki ticaret gerginliğinin “çok yakın bir gelecekte” azalacağını öngördüğünü söyledi.

PİYASALARDAN OLUMLU TEPKİ

Bu açıklamalar piyasalarda olumlu yankı buldu. ABD borsaları dün yüzde 2,5’i aşan yükselişler yaşadı, vadeli işlemlerde de yüzde 1,5 civarında pozitif seyir sürüyor. Dolar endeksi 99 seviyesini aşarken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4,35’e geriledi.

Altında Rekor Serisi Bitti, 'Sarı Fırtına' Dindi - Resim : 2

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Altın piyasasında ise sert düşüşler yaşandı. Geçtiğimiz gün 3.500 doları gören ons altın, bu sabah itibarıyla 3.345 dolara geriledi. Dün 4.300 seviyelerine çıkarak iç piyasada rekor kıran gram altın ve 7 bin lirayı aşan çeyrek altında da düşüş yaşandı.

23 Nisan güncel altın fiyatları:

Gram altın 4.082,17 TL
Çeyrek altın 6.810,00 TL
Yarım altın 13.619,00 TL
Cumhuriyet altını 27.133,00 TL
Gremse altın 70.038,74 TL
ONS altın 3.323,26 dolar

Özel, Altın Hesabıyla 1 Aylık Bilançoyu Açıkladı: 'Ekrem Başkan Tutuklanmasaydı...'Özel, Altın Hesabıyla 1 Aylık Bilançoyu Açıkladı: 'Ekrem Başkan Tutuklanmasaydı...'Siyaset

Gram Altında Büyük Deprem! Selçuk Geçer Hazır Olun Dedi Net Rakam VerdiGram Altında Büyük Deprem! Selçuk Geçer Hazır Olun Dedi Net Rakam VerdiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Altın fiyatları Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet altını
Son Güncelleme:
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Sason Dağlarında Büyük Emeklerle Toplanıyor! 5 Saat Yürüyorlar Kilosunu 10 Bin Liraya Satıyorlar Sason Dağlarında Büyük Emeklerle Toplanıyor! 5 Saat Yürüyorlar Kilosunu 10 Bin Liraya Satıyorlar
Motorine Zam Geldi, Tabelalar Değişti Motorine Zam Geldi, Tabelalar Değişti
ÇOK OKUNANLAR
İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu
Balıkesir Bandırma'da Korkutan Deprem Balıkesir Bandırma'da Korkutan Deprem
Yargı Paketi Meclis'e Geliyor! İlk Adım Trafik Güvenliği: Bunu Yapan Artık Para Cezasıyla Kurtulamayacak Yargı Paketi Meclis'e Geliyor! İlk Adım Trafik Güvenliği: Bunu Yapan Artık...
Oyuncu Leyla Okay Hayatını Kaybetti Oyuncu Leyla Okay Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış, Kuvvetli Rüzgar ve Toz Taşınımı Bekleniyor Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağış, Kuvvetli Rüzgar ve Toz Taşınımı Bekleniyor