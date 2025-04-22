Gram Altında Büyük Deprem! Selçuk Geçer Hazır Olun Dedi Net Rakam Verdi

DOLARDA 100 TL TAHMİNİ

Geçer, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, dolar kurunda beklenenin üzerinde bir yükseliş yaşanabileceğine işaret etti. Geçer, “Rakamlar hızla bozuluyor. Bu nedenle de dolarda önümüzdeki süreçte ciddi hareketler göreceğiz. Dolar kuru 60, 70 seviyelerine yükselebilir, hatta tutulamazsa 100 TL’nin üzerine çıkabilir” ifadelerini kullandı. Euro ve sterlin için de benzer yükselişlerin olabileceğini dile getirdi.