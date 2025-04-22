Gram Altında Büyük Deprem! Selçuk Geçer Hazır Olun Dedi Net Rakam Verdi
Ekonomist Selçuk Geçer, piyasalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın ve döviz kurlarında yeni rekor seviyelerin görülebileceğini belirten Geçer, yatırımcılara temkinli olmaları yönünde çağrı yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalarda hareketlilik sürerken, altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran gram altın, Kapalıçarşı’da 4.155 TL seviyelerine kadar tırmandı. Kısa süre önce 3.900 TL bandında işlem gören gram altındaki bu yükselişin, iç piyasa enflasyonu ve küresel ölçekte güvenli liman arayışı gibi faktörlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar, altındaki yükselişin önümüzdeki dönemde de sürebileceği uyarısında bulunuyor.
DOLAR/TL KURU YÜKSELİŞ TRENDİNDE
Döviz piyasasında da hareketlilik sürüyor. Dolar/TL kuru, 38,13 seviyesinde işlem görmeye devam ederken, yatırımcıların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı yeni faiz kararına çevrilmiş durumda. Son olarak politika faizini yüzde 42,5’e yükselten Merkez Bankası’nın bu kez faizi sabit tutması bekleniyor. Ancak döviz borcu olan vatandaşlar için kurdaki bu artış endişe yaratmaya devam ediyor.
“GRAM ALTIN 5 BİN LİRAYA KOŞUYOR”
Ekonomist Selçuk Geçer, piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdiği son açıklamasında yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Gram altının 5 bin TL’ye ulaşmasının yalnızca zaman meselesi olduğunu ifade eden Geçer, “Bugünkü dolar koşullarında gram altın artık 5.000 liraya doğru koşuyor” değerlendirmesinde bulundu.
DOLARDA 100 TL TAHMİNİ
Geçer, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, dolar kurunda beklenenin üzerinde bir yükseliş yaşanabileceğine işaret etti. Geçer, “Rakamlar hızla bozuluyor. Bu nedenle de dolarda önümüzdeki süreçte ciddi hareketler göreceğiz. Dolar kuru 60, 70 seviyelerine yükselebilir, hatta tutulamazsa 100 TL’nin üzerine çıkabilir” ifadelerini kullandı. Euro ve sterlin için de benzer yükselişlerin olabileceğini dile getirdi.
UZMANLARDAN YATIRIMCILARA UYARI
Altın ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı yatırımcıların temkinli davranması gerektiğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, kısa vadeli pozisyonlardan kaçınılması, risklerin iyi yönetilmesi ve piyasa gelişmelerinin yakından takip edilmesi çağrısında bulunuyor. Özellikle ekonomik belirsizliklerin arttığı bu dönemde, yatırım stratejilerinde dikkatli ve bilinçli adımlar atılması öneriliyor.