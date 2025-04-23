Van’da Kilolarca Uyuşturucu Yakalandı

Van'da narkotik ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimler kapsamında lüks bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 25 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Van’da Kilolarca Uyuşturucu Yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kamuoyuna bilgilendirmek amacıyla açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, 23 Nisan tarihinde alınan istihbarat kapsamında durdurulan lüks bir araçta gerçekleştirilen arama neticesinde 25 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında ise yasal işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın tamamında, "İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; 23 Nisan 2025 tarihi ilimiz Edremit uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; 25 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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