Depremin Ardından Üç İlde Daha Okullar Tatil

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de de okullar tatil edildi.

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Depremin Ardından Üç İlde Daha Okullar Tatil

Marmara Denizi açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul'un ardından Kocaeli, Yalova ve Tekirdağ'da da okullar tatil edildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, İstanbul'daki depremler nedeniyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Kocaeli'de de hissedildiği ifade edildi.

Yarın il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri personelin izin kapsamı dışında olduğu kaydedildi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile kreşlerde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, malul gazi personel ile 10 yaşından küçük çocuğu bulunan anneler, herhangi bir işleme gerek kalmadan idari izinli sayılacak. Ancak sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel bu uygulamanın dışında tutuldu.

Yetkililer, vatandaşlara soğukkanlı olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.

YALOVA

Yalova Valisi Hülya Kaya da depremin ardından eğitime ara verildiğini duyurdu. Kaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde yapılan incelemelerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

İstanbul'da Okullar ve Üniversiteler Tatil Edildiİstanbul'da Okullar ve Üniversiteler Tatil EdildiEğitim

Kaynak: AA

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