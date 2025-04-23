İstanbul’da Deprem Toplanma Alanları Nerede? İşte Tam Liste
İstanbul’da yaşanan depremler sonrası vatandaşlar, olası bir afet durumunda sığınabilecekleri güvenli toplanma alanlarını araştırmaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde her ilçede kullanılabilecek toplanma alanlarını belirledi.
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD verilerine göre İstanbul genelinde yaklaşık 3.000 toplanma alanı bulunuyor. Bu alanlar belirlenirken ulaşım kolaylığı, elektrik, su ve kanalizasyon gibi altyapı olanakları ile çevresel faktörler dikkate alındı.
RENKLİ HARİTA ÜZERİNDEN TAKİP MÜMKÜN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çevrim içi Şehir Haritası portalında, toplanma alanları renk kodlarıyla gösteriliyor. Toplanma alanları yeşil, kapalı barınma alanları mavi, açık barınma alanları ise turuncu renk ile işaretlenmiş durumda. Ayrıca E-Devlet üzerinden, vatandaşlar ikamet adreslerine en yakın toplanma alanını kolaylıkla öğrenebiliyor.
SEMT SEMT ÖNE ÇIKAN NOKTALAR
İstanbul’un bazı semtlerinde öne çıkan toplanma alanları şöyle:
Kadıköy’de Fenerbahçe Parkı, Kalamış Marina çevresi ve Özgürlük Parkı,
Beşiktaş’ta Abbasağa Parkı, Yıldız Parkı ve Maçka Demokrasi Parkı,
Bakırköy’de Atatürk Ormanı, Yeşilköy Sahili ve Botanik Parkı,
Üsküdar’da Validebağ Korusu ile Çengelköy Sahil Parkı,
Ataşehir’de İçerenköy Spor Alanı ve Kayışdağı Mesire Alanı,
Fatih’te ise Gülhane Parkı toplanma alanları arasında yer alıyor.