Özcan Deniz Daha Fazla Dayanamadı, Ne Var Ne Yoksa Tek Tek İfşaladı

Ağabeyi ve kız kardeşi ile arasında suların durulmadığı Kızıl Goncalar’ın Levent’i ünlü oyuncu Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarla ailesine sitem etti. Özcan Deniz daha fazla sabredemedi, isyan ettiği her şeyi tek tek sıraladı. İşte çok konuşulan o paylaşımlar…

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Özcan Deniz Daha Fazla Dayanamadı, Ne Var Ne Yoksa Tek Tek İfşaladı

Kısa süre önce boşandığı eşinin darp ettiği iddiaları ile gündem olan ünlü oyuncu Özcan Deniz, son olarak ailesi ile yaşadığı tartışmalarla gündem olmuştu.

Kızıl Goncalar’ın Levent’i Özcan Deniz, menajeri de olan ağabeyi Ercan Deniz ile aralarındaki tartışmaları sosyal medyaya taşımıştı.

Özcan Deniz Daha Fazla Dayanamadı, Ne Var Ne Yoksa Tek Tek İfşaladı - Resim : 1

Artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söyleyen Özcan Deniz, Instagram’dan yeni paylaşımlar yaptı. Art arda paylaşımları sıralayan ünlü oyuncu şu sözlerle sitem etti:

Seni ima ederek paylaştığım yılan videosunda sana bir mesaj vermeye çalıştım. Ama sen mesajı değil yılanı gördün. Şimdi beni dolandırdığın kim varsa bana ulaşıyor. 60 yaşına merdiven dayamış bir adamsın neyin peşindesin. Benim kazancımın senin kazancın olduğunu sanıyorsun. Belden aşağı saldırıyorsun. Ahlaksızca karımı diline doluyor iftiralar atıyorsun. Ne sahtekarlığın bitti, ne batırdığın işler bitti. Ölümle tehdit ettiğin bütün kirli işlerin faturasını bize kesiyorsun. 30 yıldır herkes beni uyardı. Bana ihanet ettin beni sattın.

Özcan Deniz Daha Fazla Dayanamadı, Ne Var Ne Yoksa Tek Tek İfşaladı - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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