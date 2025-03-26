Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk’e Büyük Şok, Gözaltına Alındı

2009 yılında Miss Globa Türkiye güzeli seçilen Banu Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçundan gözaltına alındı. Eski Türkiye güzelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk’e Büyük Şok, Gözaltına Alındı

‘Avrupa Yakası’, ‘Adanalı’, ‘Geniş Ailes’, ‘Şen Yuva’, ‘Güzel Çirkin’, ‘Derman’ gibi dizilerde rol alan, 2009 Miss Globa Türkiye güzeli seçilen Banu Öztürk Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçundan gözaltına alındı.

Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk’e Büyük Şok, Gözaltına Alındı - Resim : 1

Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden eski Türkiye güzeli Banu Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Banu Öztürk’ün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Öztürk, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilecek.

Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk’e Büyük Şok, Gözaltına Alındı - Resim : 2

Kaynak: Sabah

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