Özcan Deniz'in Ağabeyi Gemileri Yaktı! 'Kardeşimi Ben İhbar Ettim, Hepimiz Cezamızı Çekelim'

'HEPİMİZ CEZAMIZI ÇEKELİM'

Ercan Deniz, kardeşinin dizisinden 2 milyon 250 veya 2,5 milyon lira ücret aldığını söyleyerek, "Bütün konserlerin nerede, ne şekilde, kaça gittiğine dair elimde sözleşmeler var. Ben vergi denetmenini aradım, randevu istedim. Kendim gidip kendimi de ihbar edeceğim. Hepimiz cezamız neyse çekelim. Kendimi de onları da yakmaya hazırım" dedi.