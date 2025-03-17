Özcan Deniz'in Ağabeyi Ercan Deniz'den Yeni İtiraf: 'Kendimi de Onları da Yakacağım'

Özcan Deniz ile bir süredir sorunlar yaşadığı ağabeyi Ercan Deniz kardeşini vergi kaçırmakla suçlayıp ihbar ettiğini söyledi. Ercan Deniz, “Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bir suçtur!” dedi.

Özcan Deniz'in Ağabeyi Ercan Deniz'den Yeni İtiraf: 'Kendimi de Onları da Yakacağım'

Bir süredir ailesiyle sorunlar yaşayan ve eşi ile oğlu hariç herkesi sildiğini söyleyen Özcan Deniz ve ağabeyi arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde imar soruşturmasında ifade veren ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında bu kez de vergi incelemesi başlatıldı. Vergi kaçırdıklarını bu yüzden de kardeşini ihbar ettiğini söyleyen Ercan Deniz bomba açıklamalarda bulundu.Özcan Deniz'in Ağabeyi Ercan Deniz'den Yeni İtiraf: 'Kendimi de Onları da Yakacağım' - Resim : 1

Özcan Deniz'in ağabeyi yaptığı açıklamada "Özcan Deniz vergi kaçırıyor, kazandığını tam olarak yansıtmıyor" diyerek kardeşini kendisinin ihbar edeceğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından sessizliğini koruyan Ercan Deniz, ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” programının koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya konuştu.

Özcan Deniz'in Ağabeyi Ercan Deniz'den Yeni İtiraf: 'Kendimi de Onları da Yakacağım' - Resim : 2

Ercan Deniz canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

"Gayrimenkulleri, Özcan Bey evlendikten sonra bir tanesini kendi eşine, bir tanesini de eşinin akrabalarına verip vatandaşlık alması için kullanmak istedi. ‘Bunları sözleşme üzerinde sahtekarlık yaparak vereceğim, üç sene sonra bunlar bize devredecekler.’ dedi. Ben de buna müsaade etmedim. Yani kavganın başlangıç nedeni bu. Zaten mal vermediğim için de evlendi. Yoksa çok sevdiği için evlenmedi yani."

Evin kaçak yapıldığını ve bununla ilgili videoların olduğunu savunan Ercan Deniz kendisinin de suçlu olduğunu söyledi.

Özcan Deniz'in Ağabeyi Ercan Deniz'den Yeni İtiraf: 'Kendimi de Onları da Yakacağım' - Resim : 3

'PARA AKLAMAK BİR SUÇTUR!'

“Biz Özcan’la kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum" ifadelerini kullanan Ercan Deniz canlı yayında şu itiraflarda bulundu:

" Evet, şu anda incelemedeyiz hepimiz. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bir suçtur! Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı ki."

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Kaynak: Neler Oluyor Hayatta

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