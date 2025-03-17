Grup Abdal’ın 23 Yaşındaki Kemancısı Hayatını Kaybetti

“Altın Yüzüğüm Kırıldı”, “Pınara Gel ki Görem”, “Bir Seher Vakti İndim” gibi şarkılarıyla bilinen Grup Abdal’ın genç kemancısı Cem Gülgen, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

'ACIMIZ SONSUZ'

Grup Abdal, arkadaşlarının ölüm haberini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu. Grubun X hesabından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi: Yol arkadaşımızı, en küçüğümüzü kaybettik. İnanmak ve kabul etmek çok zor. Acımız sonsuz. Işıklar içinde uyu Cemo'muz" sözlerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi