Ece Seçkin'in Kalbine İniyordu! Konseri Yarıda Kesti, Çok Kızdı

Ünlü pop şarkıcısı Ece Seçkin, geçtiğimiz akşam Aksaray'da sahne aldı. Göz dolduran performansıyla seyircilere unutulmaz anlar yaşatan Ece Seçkin'in konserinde yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Bir seyirci sahne iskeletine tırmanmaya çalıştı. O anlar Ece Seçkin'in dikkatinden kaçmadı.

Seyircinin hareketini görür görmez konseri yarıda kesen Ece Seçkin, şok içerisinde kaldı. "Ne yapıyorsun kankacım?" diye seyirciye kızan Ece Seçkin, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"İner misin lütfen? Bu kadar insan burada eğleniyor. Yapma, yapma! Güvenli bir şekilde seni aşağı indirmek zorundayım, lütfen... Hiç komik değil. Çok kalabalığız. Nasıl oraya tırmandın, örümcek adam gibi! Benim kalbime inecek mesela... Allah korusun, oradan düşsen bu olabilecek bir şey mi?"

Şok anları sonrası seyirciden özür dileyen Ece Seçkin, sahne iskeletine tırmanan seyircisine takılmadan da duramadı: "Spiderman!"

Ece Seçkin'in konserindeki bu ilginç anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.