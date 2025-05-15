İstismar, Kilise, İflas... Justin Bieber'ın Başına Ne Geldi?

Son dönemde fiziksel görüntüsü ve mutsuz tavırlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Justin Bieber hakkında dikkat çeken bir belgesel yayınlandı. Belgeselde Bieber'ın yaşadığı mental çöküş, finansal kriz ve ilginç kilise bağlantıları ele alınıyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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İstismar, Kilise, İflas... Justin Bieber'ın Başına Ne Geldi?

Dünyanın en ünlü şarkıcılarından olan Justin Bieber, çocukluğundan beri sahip olduğu büyük şöhret ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca fanatik hayranıyla uzun yıllardır magazin gündeminden düşmüyor. Şu anda 31 yaşında olan ünlü şarkıcı, bir süredir ara verdiği müziğe geri dönüp dönmeyeceği spekülasyonlarıyla konuşulurken, Bieber'ın son dönemdeki görünüşü hayranlarına endişe veriyor.

Model Hailey Bieber ile evli olan ve geçen yıl baba olma sevinci yaşayan Kanadalı şarkıcının çok mutsuz göründüğü dikkat çekerken, konuyla ilgili çarpıcı bir belgesel çekildi. ABD merkezli magazin sitesi TMZ öncülüğünde çekilen ve Hulu platformunda yayınlanan belgesel, Bieber'ın yaşadığı büyük travmaları ele alıyor.

İstismar, Kilise, İflas... Justin Bieber'ın Başına Ne Geldi? - Resim : 1

DIDDY İDDİALARI KAN DONDURDU

Sistematik cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve kurduğu fuhuş ağıyla tüm dünyayı dehşete düşüren ve "müzik dünyasının Jeffrey Epstein'i" olarak bilinen rapçi Diddy'nin istismarına uğrayan kişilerden biri olduğu iddia edilen Justin Bieber'ın mental sağlığını, aile ilişkilerini, kariyerinin gidişatını ve ilginç kilise bağlantılarını ele alan belgesel, asıl odağını ise şarkıcının maddi durumuna çeviriyor.

Şimdiye dek 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında bir para kazandığı öğrenilen Justin Bieber, çalkantılı gençlik hayatıyla birlikte parasını kontrol edemedi. Son yıllarda ağır bir finansal çöküş yaşadığı ve mali durumunun giderek dibe vurmasıyla tüm şarkılarının yer aldığı müzik kataloğunu geçtiğimiz aralık ayında 200 milyon dolara satmak zorunda kaldığı söylenen Bieber'ın bu noktaya nasıl geldiği de belgeselde anlatılacak.

İstismar, Kilise, İflas... Justin Bieber'ın Başına Ne Geldi? - Resim : 2

MÜZİĞİNİ SATAN EN GENÇ SANATÇI OLDU

Justin Bieber'ın eski menajeri Scooter Braun'un, ona bu kadar genç yaşta böyle bir satış yapmanın kötü bir fikir olduğunu söylediği ancak Kanadalı şarkıcının kötü durumda olduğu için beklemek istemediği öğrenilirken, genç yıldızın müzik kataloğunu satan en genç sanatçı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

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