Ünlü Rapçinin Seks Davasında Şoke Eden İtiraf! Eski Sevgilisi Yaşadığı Dehşeti İtiraf Etti

Seks ticareti, fuhuş ve şantajla suçlanan ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs'un davasında eski sevgilisi Cassie Ventura, tanık olarak dinlendi. Ventura, Diddy'nin kendisini ‘Freak Offs’ olarak bilinen günlerce süren partilere katılmaya zorladığını açıkladı. Davadaki ifadeler hayrete düşürdü.

Son Güncelleme:
Ünlü Rapçinin Seks Davasında Şoke Eden İtiraf! Eski Sevgilisi Yaşadığı Dehşeti İtiraf Etti

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs'un davasındaki ifadeler şoke etti. Rap şarkıcısı Sean ‘Diddy’ Combs’un seks ticareti yapmakla suçlandığı davada eski kız arkadaşı Cassie Ventura da davaya katıldı.

Ünlü Rapçinin Seks Davasında Şoke Eden İtiraf! Eski Sevgilisi Yaşadığı Dehşeti İtiraf Etti - Resim : 1

Duruşmada Diddy ile karşı karşıya gelen Ventura, 55 yaşındaki Diddy'nin kendisini ‘Freak Offs’ olarak bilinen partilere katılmaya zorladığını anlattı. Ventura, bu partilerde erkek eskortlarla seks yaptığını ve Combs’un da onu izlediğini itiraf etti.

İlişkilerine dair tüm detayları anlatan Ventura, ünlü rapçinin 10 yıllık ilişkileri boyunca hayatının her alanını kontrol ettiğini, şiddet yoluyla onu yönlendirdiğini ve onu korkutmak için ortalıkta silahlar bıraktığını ifade etti.

Ünlü Rapçinin Seks Davasında Şoke Eden İtiraf! Eski Sevgilisi Yaşadığı Dehşeti İtiraf Etti - Resim : 2

'BENİ YERE SERERDİ, SÜRÜKLERDİ'

Ventura, Diddy'nin yere düştüğünde kafasını tekmeleyerek kendisine darp uyguladığını da açıkladı.

Ventura yaşadıklarını şöyle anlattı: Başıma vururdu, beni yere sererdi, sürüklerdi, tekmelerdi, yere düştüğümde kafamı çiğnerdi. İlişkimizin ilk yılında Sean bana, beni üçüncü bir tarafla, özellikle başka bir erkekle cinsel aktivitede bulunurken izleyeceğini, röntgencilik adını verdiği bu cinsel karşılaşma fikrini önerdi. Bunun yapmak istediğim bir şey olmadığını anladım. Özellikle de düzenli olarak yapmaya başladığım bir şey olmasına rağmen, Sean'a aşıktım ve onu mutlu etmek istiyordum. Bir noktaya geldi ki fazla seçeneğim olmadığını hissettim.

Ünlü Rapçinin Seks Davasında Şoke Eden İtiraf! Eski Sevgilisi Yaşadığı Dehşeti İtiraf Etti - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Avlu Dizinin Yönetmeni Takip Etti Sosyal Medya Yıkıldı… Ünlü Oyuncu Kadroda mı? Avlu Dizisine Bomba Oyuncu!
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
Aycan Varış'tan Yıllar Sonra Gelen Kısmetse Olur İtirafı: Bana İlaç Verdiler Yıllar Sonra Kısmetse Olur İtirafı
ÇOK OKUNANLAR
Herkesin Kullandığı Ünlü Diş Macunu Markasında Zehirli Madde Çıktı: Türkiye'de de Satılıyor Türkiye'de Satılan Ünlü Diş Macunundan Zehir Çıktı
Altın Fiyatlarında Günler Sonra Bir İlk! Altın Yatırımı Yapanlar Soğuk Terler Dökecek! Büyük Düşüş Oldu Altında Büyük Düşüş Başladı!
Ünlü Oyuncu Barış Arduç Soluğu Mahkemede Aldı Ünlü Oyuncu Soluğu Mahkemede Aldı
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Devlet Desteği Sınırlandı! Fatura Desteğinden Kimler Faydalanabilir? Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Devlet Desteği Sınırlandı
Ünlü Tavuk Zinciri Sahibi Dev Holding Battı! Tüm Şubeleri Ayrı Davalık Oldu Ünlü Tavuk Zinciri Sahibi Dev Holding Battı! Tüm Şubeleri Ayrı Davalık Oldu