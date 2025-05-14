Ünlü Rapçinin Seks Davasında Şoke Eden İtiraf! Eski Sevgilisi Yaşadığı Dehşeti İtiraf Etti

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs'un davasındaki ifadeler şoke etti. Rap şarkıcısı Sean ‘Diddy’ Combs’un seks ticareti yapmakla suçlandığı davada eski kız arkadaşı Cassie Ventura da davaya katıldı.

Duruşmada Diddy ile karşı karşıya gelen Ventura, 55 yaşındaki Diddy'nin kendisini ‘Freak Offs’ olarak bilinen partilere katılmaya zorladığını anlattı. Ventura, bu partilerde erkek eskortlarla seks yaptığını ve Combs’un da onu izlediğini itiraf etti.

İlişkilerine dair tüm detayları anlatan Ventura, ünlü rapçinin 10 yıllık ilişkileri boyunca hayatının her alanını kontrol ettiğini, şiddet yoluyla onu yönlendirdiğini ve onu korkutmak için ortalıkta silahlar bıraktığını ifade etti.

'BENİ YERE SERERDİ, SÜRÜKLERDİ'

Ventura, Diddy'nin yere düştüğünde kafasını tekmeleyerek kendisine darp uyguladığını da açıkladı.

Ventura yaşadıklarını şöyle anlattı: Başıma vururdu, beni yere sererdi, sürüklerdi, tekmelerdi, yere düştüğümde kafamı çiğnerdi. İlişkimizin ilk yılında Sean bana, beni üçüncü bir tarafla, özellikle başka bir erkekle cinsel aktivitede bulunurken izleyeceğini, röntgencilik adını verdiği bu cinsel karşılaşma fikrini önerdi. Bunun yapmak istediğim bir şey olmadığını anladım. Özellikle de düzenli olarak yapmaya başladığım bir şey olmasına rağmen, Sean'a aşıktım ve onu mutlu etmek istiyordum. Bir noktaya geldi ki fazla seçeneğim olmadığını hissettim.

Kaynak: Haber Merkezi