Aycan Varış'tan Yıllar Sonra Gelen Kısmetse Olur İtirafı: Bana İlaç Verdiler

Kısmetse Olur'un unutulmaz yarışmacısı Aycan Varış, yıllar sonra yaşadığı travmatik süreci ilk kez anlattı. Antidepresan ilaç verilerek canlı yayına çıkarıldığını söyleyen Varış, "Elimi kolumu tutamıyordum" dedi. İşte çok konuşulacak kamera arkası olaylar...

Aycan Varış'tan Yıllar Sonra Gelen Kısmetse Olur İtirafı: Bana İlaç Verdiler

Kısmetse Olur'un unutulmaz isimlerinden Aycan Varış, yıllar sonra bomba gibi bir itirafla yeniden magazin gündeminde! 2015-2017 yılları arasında Kanal D ekranlarında fırtına gibi esen fenomen yarışma Kısmetse Olur'un en çok konuşulan gelin adaylarından biri olan Varış, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programında geçmişe dair şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Onur Yüksel ile nişanlanıp ayrılan ve aşklarıyla ekran başındaki izleyicileri ekranlara kilitleyen Aycan, programın perde arkasında yaşadığı travmatik anları ilk kez anlattı.

Aycan Varış'tan Yıllar Sonra Gelen Kısmetse Olur İtirafı: Bana İlaç Verdiler - Resim : 1

'İLAÇ VERDİLER'

"Hayatımda ilk kez antidepresanla tanıştım" diyen Aycan, annesinin o dönemde kanser tedavisi gördüğünü ve yapım ekibinin kendisini eve göndermediğini söyledi.

Aycan şöyle konuştu:

"Yalvardım, ayaklarına kapandım ama göndermediler. Bana en düşük dozda sakinleştirici vereceklerini söylediler, meğer anksiyete ilacı vermişler. Elimi, kolumu tutamıyordum. O anlar defalarca yayından kesildi."

Programda yaşanan bir kavga sırasında arkadaşının, yapımın yönlendirmesiyle annesiyle ilgili acı bir söz söylediğini iddia eden Aycan, "Sarhoş gibiydim, ayakkabılarımı çıkardım, birine 'pitbull kafalı' demişim. Benim kullandığım bir tabir bile değil" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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