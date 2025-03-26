Kısmetse Olur'un Popüler Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu'ndan İmamoğlu’na İkonik Destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden isimlerden bir tanesi de Kısmetse Olur Yarışmasıyla tanınan Cansel Ayanoğlu oldu. Dikkat çeken bir pankart hazırlayan Ayanoğlu’nun protestoya destek vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Kısmetse Olur'un Popüler Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu'ndan İmamoğlu’na İkonik Destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından protestolar hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde süren bu protestolara birçok ünlü isim de katılım gösterirken, en büyük buluşmalardan biri olan Saraçhane’den dikkat çeken paylaşımlar geldi. Protestolara, Kısmetse Olur programıyla tanınan fenomen Cansel Ayanoğlu da katıldı. Bir çocuk annesi olan Cansel, elindeki pankartla mitinge damgasını vurdu.

Kısmetse Olur'un Popüler Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu'ndan İmamoğlu’na İkonik Destek - Resim : 1

PANKARTI GÜNDEM OLDU

Pankartının bir yüzüne "Highlighter linkini boşver... Çocuğumun geleceğini parlatmak için buradayım!' sözlerini yazarken, diğer yüzüne ise yarışmada viral olan "Burnuma geliyordu. Salak mısın ya? Estetik benim burnum!" çıkışına göndermede bulundu. Ayanoğlu, pankarta ise "Burnuma gelmedi, burnumuzdan geldi” yazdı. Üstelik, bu anın fotoğrafını da pankartına yapıştırarak esprili bir mesaj verdi.

Kısmetse Olur'un Popüler Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu'ndan İmamoğlu’na İkonik Destek - Resim : 2

Saraçhane’de Cansel’i görenler kendisiyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmezken, onun protestoya katılımı sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kısmetse Olur Ekrem İmamoğlu Saraçhane
Son Güncelleme:
Özcan Deniz Daha Fazla Dayanamadı, Ne Var Ne Yoksa Tek Tek İfşaladı Özcan Deniz Ne Var Ne Yoksa Tek Tek İfşaladı
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk’e Büyük Şok, Gözaltına Alındı Eski Türkiye Güzeline Büyük Şok
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
Cumhurbaşkanı'na 'Turp' Cevabı: 'Beni Ailemin Yüzüne Bakamayacak Duruma Getirecekse...' 'Beni Ailemin Yüzüne Bakamayacak Duruma Getirecekse...'
İslam Memiş’ten Kritik Uyarı! Altın Fiyatlarında Deprem, Paraşütleri Hazırlayın İslam Memiş'ten Altın Fiyatları için Uyarı
İmamoğlu, CHP, Eylemler ve İmralı Süreci... AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar