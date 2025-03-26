Kısmetse Olur'un Popüler Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu'ndan İmamoğlu’na İkonik Destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından protestolar hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde süren bu protestolara birçok ünlü isim de katılım gösterirken, en büyük buluşmalardan biri olan Saraçhane’den dikkat çeken paylaşımlar geldi. Protestolara, Kısmetse Olur programıyla tanınan fenomen Cansel Ayanoğlu da katıldı. Bir çocuk annesi olan Cansel, elindeki pankartla mitinge damgasını vurdu.

PANKARTI GÜNDEM OLDU

Pankartının bir yüzüne "Highlighter linkini boşver... Çocuğumun geleceğini parlatmak için buradayım!' sözlerini yazarken, diğer yüzüne ise yarışmada viral olan "Burnuma geliyordu. Salak mısın ya? Estetik benim burnum!" çıkışına göndermede bulundu. Ayanoğlu, pankarta ise "Burnuma gelmedi, burnumuzdan geldi” yazdı. Üstelik, bu anın fotoğrafını da pankartına yapıştırarak esprili bir mesaj verdi.

Saraçhane’de Cansel’i görenler kendisiyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmezken, onun protestoya katılımı sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Kaynak: Haber Merkezi