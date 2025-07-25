Uzak Şehir’in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba’dan Sürpriz İmaj! Hayranları İkiye Bölündü

Bu yıl reytinglerde rekor üstüne rekor kıran fenomen dizi Uzak Şehir’in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba’nın sürpriz imajı hayranlarını ikiye böldü. Ozan Akbaba, bıyık bıraktı. İşte ünlü oyuncunun son hali…

Esma Karayel Esma Karayel
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Uzak Şehir’in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba’dan Sürpriz İmaj! Hayranları İkiye Bölündü
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Kanal D’nin reyting rekorları kıran, kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer gibi oyuncuların yer aldığı dizi Uzak Şehir, 28. bölümü ile sezon finalini yaptı.

Uzak Şehir’in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba’dan Sürpriz İmaj! Hayranları İkiye Bölündü - Resim : 1

Fenomen dizi Uzak Şehir’in ekranlara gelen sezon finali bölümü sosyal medyaya damga vurmuş, dizinin bölüm özel fotoğrafları Instagram hesabında 9 saatte 264 bin beğeni alırken, bölüme yorum yağmıştı.

SÜRPRİZ İMAJ

Diziye ara verilmesinin ardından soluğu tatilde alan oyuncular konuşulmaya devam ederken, dizinin Cihan Albora’sı ünlü oyuncu Ozan Akbaba, sürpriz şekilde imajını değiştirdi. Sezon arasını fırsat bilen oyuncu bıyık bıraktı.

Uzak Şehir’in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba’dan Sürpriz İmaj! Hayranları İkiye Bölündü - Resim : 2

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Sakallı imajıyla tanınan Akbaba’nın yeni imajı hem beğeni topladı hem de çok yakıştırıldı.

Sosyal medyada Ozan Akbaba’nın hayranlarına sorulan “Bıyıklı mı daha karizmatik, yoksa bıyıksız mı?” sorusuna cevap veren hayranları ikiye bölündü.

Uzak Şehir’in Cihan Albora’sı Ozan Akbaba’dan Sürpriz İmaj! Hayranları İkiye Bölündü - Resim : 3

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