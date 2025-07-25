Banu Alkan’dan Burak Özçivit’in Yeni İmajına Olay Yorum! Görenler Destek Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuruluş Osman dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren ünlü oyuncu Burak Özçivit’in tatile çıkar çıkmaz sakallarını kesmesinin ardından yeni imajı kısa sürede gündem oldu.

Burak Özçivit’in uzun kullandığı sakallarının bir anda kısalması herkesi şoke etti. Ünlü oyuncunun yeni imajına hemen alışamayan hayranları beğenip beğenmeme konusunda ikiye bölünürken bir yorum da Yeşilçam’ın sarışın güzeli Banu Alkan’dan geldi.

Banu Alkan, Özçivit’in sakalsız halini kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına ise şu notu düştü: “Siz tanıdınız mı? Ben zor tanıdım.

Sosyal medya gündem olan Burak Özçivit’in yeni imajı, Banu Alkan’ın paylaşımı sonrasında yeniden konuşuldu.

2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 Ocak ayında ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almışlardı.

Son olarak Fransa'nın Colmar ve Strazburg gibi turistik şehirlerinde tatil yapan çift, Fransa'daki tatilde adeta ikinci balayı keyfi yaşamıştı.