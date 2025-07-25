Banu Alkan’dan Burak Özçivit’in Yeni İmajına Olay Yorum! Görenler Destek Verdi

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in sakallarını kestiği yeni imajına bir yorum da Yeşilçam’ın sarışın güzeli Banu Alkan’dan geldi. Alkan “Siz tanıdınız mı? Ben zor tanıdım” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
Banu Alkan’dan Burak Özçivit’in Yeni İmajına Olay Yorum! Görenler Destek Verdi
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Kuruluş Osman dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren ünlü oyuncu Burak Özçivit’in tatile çıkar çıkmaz sakallarını kesmesinin ardından yeni imajı kısa sürede gündem oldu.

Banu Alkan’dan Burak Özçivit’in Yeni İmajına Olay Yorum! Görenler Destek Verdi - Resim : 1

Burak Özçivit’in uzun kullandığı sakallarının bir anda kısalması herkesi şoke etti. Ünlü oyuncunun yeni imajına hemen alışamayan hayranları beğenip beğenmeme konusunda ikiye bölünürken bir yorum da Yeşilçam’ın sarışın güzeli Banu Alkan’dan geldi.

Banu Alkan’dan Burak Özçivit’in Yeni İmajına Olay Yorum! Görenler Destek Verdi - Resim : 2

Banu Alkan, Özçivit’in sakalsız halini kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına ise şu notu düştü: “Siz tanıdınız mı? Ben zor tanıdım.

Sosyal medya gündem olan Burak Özçivit’in yeni imajı, Banu Alkan’ın paylaşımı sonrasında yeniden konuşuldu.

Banu Alkan’dan Burak Özçivit’in Yeni İmajına Olay Yorum! Görenler Destek Verdi - Resim : 3

2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 Ocak ayında ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almışlardı.

Son olarak Fransa'nın Colmar ve Strazburg gibi turistik şehirlerinde tatil yapan çift, Fransa'daki tatilde adeta ikinci balayı keyfi yaşamıştı.

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