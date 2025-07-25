Aşk Yaşadıkları İddia Ediliyordu...Uzak Şehir'in Pakize'sinden Burak Deniz'e Olay Gönderme

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Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisinde 'Pakize' karakterini canlandıran Yaren Güldiken, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Datça'da yaz tatilini geçiren başarılı oyuncunun, son dönemde meslektaşı Burak Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkiliden aşk iddialarına dair herhangi bir açıklama yapılmazken Yaren Güldiken'den dikkat çeken paylaşım kafaları karıştırdı.

Güldiken, sosyal medya hesabı üzerinden mayolu bir fotoğrafını paylaşarak doğayla iç içe verdiği pozda manidar bir göndermede bulundu. Güldiken paylaştığı fotoğrafta, "Doğa bana aidiyetimi hatırlatırken, zerre kadar oluşumu da hatırlatıyor hep. Dünya senin etrafında dönmüyor diyor; ne övülürken ne yerilirken. Size de iyi gelsin, dünya kimsenin etrafında dönmüyor. Tabii arzunuz tam tersinin olması değilse." notunu düştü.

Güzel oyuncunun bu sözleri, takipçileri tarafından Burak Deniz’e üstü kapalı bir gönderme olarak yorumlandı.