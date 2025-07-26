Derin Talu Bu Sözleriyle Yine Sosyal Medyayı Salladı! 'Fakir Sevgilim Olmak İsterseniz...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski spiker ve şarkıcı Defne Samyeli ile ünlü mimar Eren Talu'nun 21 yaşındaki küçük kızları Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Bir süre önce kendisinin sevgilisi olmak isteyenlerin CV yollayabileceğini söyleyerek herkesi şoke eden Derin Talu, TikTok hesabı üzerinden, aradığı kriterleri de açıklamıştı.

Çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ettiğini söyleyen Derin Talu, "Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini de sizden çıkartırlar" demişti.

'HİÇ FAKİR SEVGİLİN OLDU MU?'

Bu sözleriyle magazin gündemini sallayan Talu, bu kez de YouTube kanalında takipçilerinden gelen sorulara verdiği yanıtlarla magazin gündemine yine damgasını vurdu. Özel hayatıyla ilgili enteresan açıklamalarıyla adından söz ettiren Derin Talu, "Şimdiye kadarki ilişkilerimde en ünlü hep bendim" açıklamasını yaptı.

Takipçilerine "Size değer vermeyen erkekten kaçın" şeklinde bir tavsiyede bulunan 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni, "Hiç fakir birisiyle sevgili oldun mu?" sorusuna da "Oldu" şeklinde yanıt verdi. Derin Talu, bu cevabının arkasından da "Fakir sevgilim olmak istiyorsanız yanlarıma yazabilirsiniz" ifadelerini kullandı.