Modeller İşsiz Kalacak! Vogue Dergisinin Kapağına Tepki Yağdı

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Dünyaca ünlü moda ve güzellik dergisi Vogue Amerika'nın ağustos sayısında yer alan Guess reklamında kullanılan modelin gerçek bir aslında insan değil, yapay zekayla üretilmiş sanal bir varlık olmasına sosyal medyadan tepki yağdı. Yapay zekayla üretilen bir modelin dünyanın en prestijli moda dergilerinden birinin yüzü olması tartışma yarattı.

Seraphinne Vallora ajansının yapay zekayla ürettiği modelin böyle prestijli bir yayında kullanılması birçok eleştiriyi beraberinde getirdi. Kullanılan modelin "kusursuz" görünmesi gerçeküstü güzellik algısını dayattığı ve kapsayıcılık ilkesine aykırı olduğu görüşlerine yol açtı.

Seraphinne Vallora ajansı ise başka modeller de denediklerini ama o fotoğrafların Instagram'da yeterince beğeni almadığını söyledi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu hamlenin modada yenilikten çok maliyet düşürme kaynaklı olduğunu ve moda sektöründe modellerle beraber makyöz, fotoğrafçı, saç stilisti gibi tüm iş kollarına darbe vuracağını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi