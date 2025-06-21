Müge Anlı'nın Kızı Görenleri Şoke Etti! 'Annesinin Kopyası'

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Gündüz kuşağı programı ile dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı’nın kameralardan uzak tuttuğu kızı Lidya Müge Akdağ, üniversiteden mezun oldu. 2002 doğumlu Lidya’nın son hali görenleri hayrete düşürdü.

'ANNESİNİN KOPYASI'

Anlı’nın kızının kendisine benzemesi ise büyük dikkat çekti. Lidya Müge’nin fotoğraflarını görenler ‘Annesinin kopyası’ yorumunu yaptı.

Lidya Müge, son olarak Asuman Krause'nin sunduğu “Aileler Yarışıyor” programına katılmış ve ilk kez ekranlarda o zaman görülmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi