Müge Anlı'nın Kızı Görenleri Şoke Etti! 'Annesinin Kopyası'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile tanınan ünlü sunucu Müge Anlı’nın kızı Lidya Müge üniversiteden mezun oldu. Genç kızın annesi Müge Anlı’nın gençliği ile olan benzerliği ise büyük dikkat çekti.

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Müge Anlı'nın Kızı Görenleri Şoke Etti! 'Annesinin Kopyası'
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Gündüz kuşağı programı ile dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı’nın kameralardan uzak tuttuğu kızı Lidya Müge Akdağ, üniversiteden mezun oldu. 2002 doğumlu Lidya’nın son hali görenleri hayrete düşürdü.

Müge Anlı'nın Kızı Görenleri Şoke Etti! 'Annesinin Kopyası' - Resim : 1

'ANNESİNİN KOPYASI'

Anlı’nın kızının kendisine benzemesi ise büyük dikkat çekti. Lidya Müge’nin fotoğraflarını görenler ‘Annesinin kopyası’ yorumunu yaptı.

Müge Anlı'nın Kızı Görenleri Şoke Etti! 'Annesinin Kopyası' - Resim : 2

Lidya Müge, son olarak Asuman Krause'nin sunduğu “Aileler Yarışıyor” programına katılmış ve ilk kez ekranlarda o zaman görülmüştü.

Müge Anlı'nın Kızı Görenleri Şoke Etti! 'Annesinin Kopyası' - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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