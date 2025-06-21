Berna Laçin'den 'Nihal Candan' Paylaşımı: 'Bu Boyalı Dünya...'

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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarına yenik düşerek hayatını kaybetti. 'Dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla yargılanan ve cezaevine gönderilen Candan, burada anoreksiya nervoza teşhisi almış ve hızla kilo kaybetmişti. Tahliye edilen Candan, kilo kaybetmeye devam edince geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. 23 kiloya kadar düşen Candan’ın kalbi iki kez durdu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Candan’ın vefat haberi sosyal medyada ve sanat dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı. Özellikle genç yaşta yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler, Candan için peş peşe taziye mesajları yayımladı.

Taziye mesajı paylaşan isimlerden biri de oyuncu Berna Laçin oldu. Laçin, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Ah ya, gencecik biri hayattan kayıp gitmiş. Bu boyalı dünya bir hastalık. Gençler yalvarırım, kendinizi sevin ve gerçek dostluklar kurun. Hiç tanımadım ama bu sona çok üzüldüm Nihal Candan.” ifadelerini kullandı.