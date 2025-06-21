Ünlülerden Nihal Candan'a Yürek Burkan Veda Mesajları...'İki Yüzlü İnsanlar Yere Attı Kaldıramadı'

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Dolandırıcılık çetesine üye olma suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya nervoza ( yeme bozukluğu) hastalığına yakalanmış 39 kiloya düşmüştü. Hastalığı sonrasında cezaevinden tahliye edilen ünlü fenomenin sağlık durumu yeniden kritikleşmişti.

23 KİLOYA DÜŞMÜŞTÜ

5 Haziran’da 29 kiloya düşen ve hastaneye yatırılan Nihal Candan, tedaviyi reddetmiş, kilosunun 23’e düşmesinin ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı.

30 yaşındaki fenomen, hastanede kutladığı doğum gününün üzerinden bir hafta geçmeden dün akşam hayatını kaybetti. Candan’ın ölümü sonrasında İşte Benim Stilim programındaki dostları ve ünlü isimler veda mesajları paylaştı. İşte o mesajlar…

SILA DOĞU

“Nihal'i kaybettik”

TUĞÇE ERGİŞİ

“Gencecik bir kız... Yarışmadayken de ondan büyük olduğum için hep kardeş gözüyle baktığım biriydi... Ünlülüğü iyi yönetememek, hayat bazen kader ve en çok da yanlış arkadaş seçimi... Bildiklerimden dolayı daha çok üzülüyorum. Allah ailesine sabır versin. Allah rahmet eylesin. Üzüldüm çok, kalbimde sızı var. Gencecik bir kız çocuğu keşke neşesini sonra hayatını kaybetmeseydi. Üzüldüm çok."

PROF. DR. YEŞİM ERBİL

“Zirveye çıkaran iki yüzlü insanlar sonra yere attı ve üstünde tepindi. Bunları kaldıramadı. Ben üzüldüm. Aslında sosyolojisinin incelenmesi gereken bir durum. Şu anda da zirvede olan fenomenler için de geçerli. Yani o zirveye çıkış içi boş bir çıkış. Mekanı cennet olsun.”

AYSU BACEOĞLU

"Ah çok üzgünüm mekanı cennet olsun, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

SEVİM EMRE

"Tanımıyordum ama çok üzüldüm yazık çok yazık Allah rahmet eylesin."

ÖZDEN CERRAHOĞLU

"Sana kalbim çok kırıktı ama kalbinin durmasıyla, kalbimin kırıkları da durdu. Lütfen, o kalbin tekrar atsın ,durmasın"

PINAR KERİMOĞLU

"Ve melek oldu... Elim gitmedi... İçim yanıyor... Hastane koridorları dar geliyor."

DEMET AKALIN

"Ah be kızım be. Beyin o kadar kuvvetli ki işte ölüme karar verdin mi bir yolunu buluyor. Mekanı cennet olsun. Sevenlerine başsağlığı diliyorum."

ZEYNEP KOÇAK

"Çok çok üzüldüm. Ama Nihal mücadele etmedi. Çırpındıkça battığı sektörel bir bataklıkta ölmektense, çırpınmadan ölmeyi tercih etti. Mekanın cennet olsun Nihal."