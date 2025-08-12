Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altında
Adana'da Maraşlı Mahallesi Murtluca mevkisindeki belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.
Maraşlı Mahallesi Murtluca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
