Türkiye Bu Cinayeti Konuşmuştu! Mersin’deki ‘Bidon’ Vahşetinde Korkunç Detaylar… ‘Toprağı Hak Etmiyor’ Dediğini Babasını…

Geçen yıl Mersin’in Bozyazı ilçesinde geçtiğimiz yıl çöp döküm alanında plastik bidon içerisinde bir erkeğe ait ceset bulunmuş, öldürülen kişinin Konya Selçuk Üniversitesi’nden emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz olduğu öğrenilmişti.

25 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Olayla ilgili gözaltına alınan Selahattin Doludeniz’in oğlu Orkun Doludeniz hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Doludeniz hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ÖLÜME TERK ETTİ

Hazırlanan iddianameye göre, 34 yaşındaki Orkun Doludeniz’in, yaşlılık ve sağlık sorunları nedeniyle yalnız başına yaşamını sürdüremeyen babasını evde yalnız bırakarak ölüme terk ettiği öne sürüldü.

CESEDİ EVDE BEKLETTİ

Babasının hareketsiz şekilde yerde yattığını gördüğü halde yardım çağırmadığı belirtilen şüpheli, birkaç gün boyunca cesedi evde bekletti. Ardından cesedi bir plastik bidona koyarak Bozyazı’daki çöp alanına götürdüğü iddia edildi.

