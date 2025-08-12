Türkiye Bu Cinayeti Konuşmuştu! Mersin’deki ‘Bidon’ Vahşetinde Korkunç Detaylar… ‘Toprağı Hak Etmiyor’ Dediğini Babasını…

Mersin’in Bozyazı ilçesinde geçtiğimiz yıl çöp döküm alanında plastik bidon içerisinde cansız bedeni bulanan emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'in ölümüne ilişkin davada, Doludeniz’in gözaltına alınan oğlu Orkun Doludeniz hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Babasının kendisine kötü davrandığını öne süren Orkun Doludeniz, "Toprağı hak etmiyor" diyerek ayaklarını bağladığı babasını bidona yerleştirdiğini itiraf etti.

Geçen yıl Mersin’in Bozyazı ilçesinde geçtiğimiz yıl çöp döküm alanında plastik bidon içerisinde bir erkeğe ait ceset bulunmuş, öldürülen kişinin Konya Selçuk Üniversitesi’nden emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz olduğu öğrenilmişti.

Türkiye Bu Cinayeti Konuşmuştu! Mersin'deki 'Bidon' Vahşetinde Korkunç Detaylar… 'Toprağı Hak Etmiyor' Dediğini Babasını… - Resim : 1
Selahattin Doludeniz’in cansız bedeninin bulunduğu bidon
25 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Olayla ilgili gözaltına alınan Selahattin Doludeniz’in oğlu Orkun Doludeniz hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Doludeniz hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Türkiye Bu Cinayeti Konuşmuştu! Mersin'deki 'Bidon' Vahşetinde Korkunç Detaylar… 'Toprağı Hak Etmiyor' Dediğini Babasını… - Resim : 2
Selahattin Doludeniz'in gözaltına alınan oğlu Orkun Doludeniz

ÖLÜME TERK ETTİ

Hazırlanan iddianameye göre, 34 yaşındaki Orkun Doludeniz’in, yaşlılık ve sağlık sorunları nedeniyle yalnız başına yaşamını sürdüremeyen babasını evde yalnız bırakarak ölüme terk ettiği öne sürüldü.

Türkiye Bu Cinayeti Konuşmuştu! Mersin'deki 'Bidon' Vahşetinde Korkunç Detaylar… 'Toprağı Hak Etmiyor' Dediğini Babasını… - Resim : 3
Hayatını kaybeden emekli akademisyen Selahattin Doludeniz

CESEDİ EVDE BEKLETTİ

Babasının hareketsiz şekilde yerde yattığını gördüğü halde yardım çağırmadığı belirtilen şüpheli, birkaç gün boyunca cesedi evde bekletti. Ardından cesedi bir plastik bidona koyarak Bozyazı’daki çöp alanına götürdüğü iddia edildi.

Türkiye Bu Cinayeti Konuşmuştu! Mersin’deki ‘Bidon’ Vahşetinde Korkunç Detaylar… ‘Toprağı Hak Etmiyor’ Dediğini Babasını… - Resim : 4

DOĞUM GÜNÜ VE PİKNİĞE GİTMİŞ

