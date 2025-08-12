Türkiye Bu Cinayeti Konuşmuştu! Mersin’deki ‘Bidon’ Vahşetinde Korkunç Detaylar… ‘Toprağı Hak Etmiyor’ Dediğini Babasını…
Mersin’in Bozyazı ilçesinde geçtiğimiz yıl çöp döküm alanında plastik bidon içerisinde cansız bedeni bulanan emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'in ölümüne ilişkin davada, Doludeniz’in gözaltına alınan oğlu Orkun Doludeniz hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Babasının kendisine kötü davrandığını öne süren Orkun Doludeniz, "Toprağı hak etmiyor" diyerek ayaklarını bağladığı babasını bidona yerleştirdiğini itiraf etti.
Geçen yıl Mersin’in Bozyazı ilçesinde geçtiğimiz yıl çöp döküm alanında plastik bidon içerisinde bir erkeğe ait ceset bulunmuş, öldürülen kişinin Konya Selçuk Üniversitesi’nden emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz olduğu öğrenilmişti.
25 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Olayla ilgili gözaltına alınan Selahattin Doludeniz’in oğlu Orkun Doludeniz hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Doludeniz hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
ÖLÜME TERK ETTİ
Hazırlanan iddianameye göre, 34 yaşındaki Orkun Doludeniz’in, yaşlılık ve sağlık sorunları nedeniyle yalnız başına yaşamını sürdüremeyen babasını evde yalnız bırakarak ölüme terk ettiği öne sürüldü.
CESEDİ EVDE BEKLETTİ
Babasının hareketsiz şekilde yerde yattığını gördüğü halde yardım çağırmadığı belirtilen şüpheli, birkaç gün boyunca cesedi evde bekletti. Ardından cesedi bir plastik bidona koyarak Bozyazı’daki çöp alanına götürdüğü iddia edildi.
DOĞUM GÜNÜ VE PİKNİĞE GİTMİŞ
Kaynak: İHA