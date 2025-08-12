YÖK'ten Sızıntı İddialarına Yanıt: YÖKSİS'te Sızma ve Yetkisiz Erişim Yoktur

YÖK, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ve veri merkeziyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin bir açıklama yaparak, "Herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir" bilgisini paylaştı.

YÖK'ten Sızıntı İddialarına Yanıt: YÖKSİS'te Sızma ve Yetkisiz Erişim Yoktur
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ve veri merkeziyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

YÖK'ten yapılan açıklamada "Herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir" denilldi.

'BTK TARAFINDAN HERHANGİ BİR AÇIK BİLDİRİLMEDİ'

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde YÖKSİS'te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir. Ayrıca veri merkezimiz ve sistemlerimiz her ay düzenli olarak sistem taramasından geçirilmektedir. Veri güvenliği konusu kurumumuzda büyük bir önemle ele alınmakta, verilerin korunması için her türlü tedbir sağlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır."

Kaynak: DHA

