A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle karşıladı.

ARACA SÜVARİLER EŞLİK ETTİ

Kavelashvili'nin makam aracına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede süvariler eşlik etti. Protokol kapısına kadar devam eden bu geleneksel karşılama, devlet törenine özel bir atmosfer kattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistanlı mevkidaşını külliyenin ana kapısında karşıladı. Tören alanına geçilmesinin ardından, Türkiye ve Gürcistan milli marşları askeri bando tarafından seslendirildi.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer aldı. Ayrıca liderlerin onuruna 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı

'MERHABA ASKER' DİYEREK SELAMLADI

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı “Merhaba asker” diyerek selamladı. Ardından Erdoğan ve Kavelashvili, resmi heyetlerini birbirine tanıttı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Törenin ardından iki lider, baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Erdoğan ve Kavelashvili’nin ortak basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı

AKŞAM YEMEĞİ VERİLECEK

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gürcistan Cumhurbaşkanı onuruna resmi bir akşam yemeği vereceği de duyuruldu.

TÖRENE KİMLER KATILDI?

Resmi karşılama törenine; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Kaynak: AA