Zelenskiy ile Kritik Görüşme... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Zirvesi İçin İstanbul Kapısını Araladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, Ukrayna tarafının talebi üzerine yapıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alındı.

'İSTANBUL' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da daha önce gerçekleştirilen Ukrayna-Rusya görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeyi önemli bulduklarını belirtti. Kalıcı bir barışın tesisi için bundan sonraki görüşmelerde ateşkes yönünde somut adımlar atılmasının beklendiğini ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin, liderler düzeyinde düzenlenecek bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, askeri, insani ve siyasi çalışma gruplarının oluşturulmasının bu sürece katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA