Rezan Epözdemir Soruşturmasında Yeni Gözaltılar! Eski Cumhuriyet Savcısının Katibi de Listede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Rezan Epözdemir hakkında 'rüşvet' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, yeni gözaltılar oldu.

ESKİ SAVCININ KATİBİ GÖZALTINDA

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tanık A.D'nin iddialarında adı geçen eski Cumhuriyet Savcısı C.Ç'nin eski katibi ve yeni isimler de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında koruma polisleri de tanık olarak ifade verecek.

Gözaltına alınan şüpheli eski katip, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, avukat Rezan Epözdemir'in yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Avukat Rezan Epözdemir

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile evinde gözaltına alınmıştı.

‘Rüşvet vermek’, ‘siyasi-askeri casusluk’ ve ‘FETÖ’ye yardım’ iddiasıyla gözaltına alınan Epözdemir’in ev ve iş yerinde bulunan dijital materyallere el konulmuştu.

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yaptığı açıklamada gözaltı sebebini şöyle duyurmuştu: Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan EPÖZDEMİR, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir.

'RÜŞVET' İDDİASI

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir.

'150 BİN DOLAR'

Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda ise Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıkları, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de tanık A.D'nin adresinden alınarak Epözdemir'e götürüldü iddia edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi