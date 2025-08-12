Avukat Rezan Epözdemir’in Gözaltı Süresi Uzatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü 2 ayrı soruşturma kapsamında Avukat Rezan Epözdemir, 'Rüşvet vermek', 'Siyasi ve askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne yardım' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı.

