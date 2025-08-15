Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı ayırmaya amaçlayan E1 planını onaylamasına tepki gösterdi. Açıklamada, “Bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır” denildi.

İsrail hükümetinde görevli aşırı sağcı Bakan Smotrich, dün yaptığı açıklamada, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" amacıyla, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden zorla alınan araziler üzerinde yerleşim alanlarını genişletecek olan "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurdu. Bu kapsamda, İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu'nun, 20 Ağustos'ta gerçekleştireceği toplantıda, "E1" bölgesinde inşa edilmesi planlanan 3 bin 401 yasa dışı konut için nihai onay süreci ele alınacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ:

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, amaçlanan plana tepki gösterdi.

Açıklamada, “İsrail’in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur. Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz" denildi.

AVRUPA BİRLİĞİ DE PLANI KINADI

Avrupa Birliği de İsrail’in "E1" projesine ilişkin tutumunu net şekilde eleştirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın ofisinden yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in "Doğu Kudüs’te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek" olan "E1" projesine onay vereceğine dair açıklaması kınandı.

Açıklamada, "İsrail makamlarının E1 yerleşim planını ilerletme kararı, iki devletli çözümü daha da zayıflattığı gibi uluslararası hukuku da ihlal ediyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı. "Uygulanması halinde, bu bölgede yerleşim yeri inşası, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi ve bölgesel yakınlığı kalıcı olarak ortadan kaldıracak ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparacak."

Kaynak: DHA

