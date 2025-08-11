İsrail’den Gazze’ye Ölüm Çemberi! Bir Günde En Az 34 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze’deki acımasız saldırılarını sürdüren İsrail yine yardım kuyruklarında bekleyen sivilleri hedef aldı. İsrail’in bu sabah düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 34 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazzeİsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sabah saatlerinden bu yana artarak devam ediyor. Yerel kaynaklara göre, düzenlenen bombardımanlarda en az 34 Filistinli yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

YİNE YARDIM SIRASINDAKİLERİ HEDEF ALDI

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre saldırılar, yerleşim yerlerini, yardım bekleyen sivilleri ve yerinden edilmiş ailelerin kurduğu çadırları hedef aldı. Özellikle Gazze kenti, Han Yunus ve Zeytun bölgeleri, yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarının merkezinde yer aldı.

Gazze Şeridi'nde açlıkla mücadele eden çocuklar

YERİNDEN EDİLEN AİLE ÇADIRDA KATLEDİLDİ

Gazze'nin batı kesiminde, İsrail ordusunun bir sığınma çadırına düzenlediği saldırı sonucu, anne, baba ve çocuklarından oluşan bir aile hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, ailenin zorla yerinden edilmiş Filistinliler arasında olduğunu belirtti.

İsrail saldırılarında çocuklarını kaybeden acılı anneler

Gazze’nin güneydoğusunda yer alan Zeytun Mahallesi’nde bir eve isabet eden bombayla 8’i çocuk olmak üzere 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı bölgede gece boyunca art arda düzenlenen saldırılar, Şucaiyye mahallesini de hedef aldı.

YARDIM BEKLEYENLERE ATEŞ AÇILDI

İsrail ordusunun, Vadi Gazze bölgesinde bir yardım dağıtım noktası yakınındaki sivillere ateş açması sonucu bir çocuk öldü, dört kişi yaralandı. Benzer bir saldırı Han Yunus’un güneyinde yaşandı. Yardım almak için bekleyen Filistinlilere yönelik ateş sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.

GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze’de dün gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlenen saldırıda yaralanan gazeteci Muhammed el-Halidi’nin bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir Yanda Katliam, Bir Yanda Açlık! Gazze'de Can Kaybı 61 bin 430 OlduBir Yanda Katliam, Bir Yanda Açlık! Gazze'de Can Kaybı 61 bin 430 OlduDünya

Gazze’deki Gerçeği Dünyaya Taşıyan Basın Çadırına Hava Saldırısı! 6 Gazeteci ÖldürüldüGazze’deki Gerçeği Dünyaya Taşıyan Basın Çadırına Hava Saldırısı! 6 Gazeteci ÖldürüldüDünya

Kaynak: AA

