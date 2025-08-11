Gazze’deki Gerçeği Dünyaya Taşıyan Basın Çadırına Hava Saldırısı! 6 Gazeteci Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze – İsrail ordusunun Gazze kentinde bulunan Şifa Hastanesi yakınındaki basın çadırına düzenlediği hava saldırısında, aralarında Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka’nın da bulunduğu altı gazeteci hayatını kaybetti.

SAYI 237’YE YÜKSELDİ

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında ayrıca gazeteci Muhammed el-Halidi ile üç kameramanın da bulunduğu bildirildi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırının hedefinde yer alan Enes eş-Şerif'in "Hamas ile bağlantılı olduğu" ve "roket saldırılarını planladığı" gerekçesiyle vurulduğunu ileri sürdü.

Gazze’de yaşanan bu son saldırıyla birlikte, Ekim 2023’te başlayan çatışmalardan bu yana öldürülen gazeteci sayısı 237’ye yükseldi.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN SAHA MUHABİRİYDİ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Gazze muhabiri Enes eş-Şerif, bölgede süregelen abluka, yıkım ve insani krizlere dair haberleriyle biliniyordu. 1996 yılında Gazze’nin Cibaliye Mülteci Kampı’nda doğan Şerif, El-Aksa Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü’nden mezun olduktan sonra gazetecilik kariyerine başlamıştı. North Media Network’te gönüllü olarak başladığı meslek hayatı, onu kısa sürede Gazze’nin en çok takip edilen saha muhabirlerinden biri haline getirdi.

SÖZLERİ HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Şerif, savaşın en yoğun dönemlerinde dahi haber iletmeye devam etmiş, iletişimin kesildiği günlerde bile internet sinyali bulabilmek için evlerin ve hastanelerin çatılarına tırmanmıştı. Gazze’deki sivillerin yaşadığı açlık, yıkım ve hastalıkları dünya kamuoyuna taşıyan görüntüleri ile tanınan gazeteci, “En acı verici olan yalnızca bombalar değil, bir çocuğun gün boyunca tek öğün dahi yemeden ağlaması” sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

BM’DEN SERT TEPKİ

Birleşmiş Milletler Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü İrene Khan, Şerif’e yönelik tehditleri daha önce “asılsız ve kabul edilemez” olarak nitelendirmişti. Uluslararası medya gözlemcileri, Şerif’in öldürülmesini, Gazze’de gazetecilere yönelik sistematik baskının bir parçası ve sahadaki gerçekleri yansıtmak isteyen bağımsız seslerin susturulması olarak yorumladı.

