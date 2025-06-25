Elinde Altın ve Dolar Olanlar Hop Oturup Hop Kalkacak: ABD'li Dev Banka Açıkladı

POWELL'DAN TRUMP'A DOLAYLI YANIT

Trump’ın bu çıkışına doğrudan yanıt vermeyen Fed Başkanı Jerome Powell ise yaptığı bir açıklamayla para politikası çizgisinden sapmadıklarını gösterdi. Powell, ithalat tarifelerinin neden olduğu geçici fiyat artışlarının kalıcı bir enflasyon riski yaratmaması için temkinli olduklarını vurguladı. Ayrıca, faiz indirimi için henüz doğru zaman olmadığını ve Fed’in bu konuda beklemek için uygun bir konumda bulunduğunu belirtti.