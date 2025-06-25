Elinde Altın ve Dolar Olanlar Hop Oturup Hop Kalkacak: ABD'li Dev Banka Açıkladı
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Banka, 2024 ve 2025 yıllarında herhangi bir faiz indirimi beklemediğini açıkladı. Elinde dolar ve altın bulunduran yatırımcılara da uyarı niteliğinde olan bu açıklamada, faiz indirimlerinin ancak 2026 yılında gündeme gelebileceği öngörülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Morgan Stanley’nin raporuna göre, Fed’in faiz indirimlerine 2026 yılının Mart ayında başlaması bekleniyor. Banka, söz konusu yıl içinde tam yedi kez faiz indirimi yapılacağını ve bu süreç sonunda politika faizinin yüzde 2,5 ile 2,75 aralığına çekileceğini tahmin ediyor.
Halihazırda ABD’de federal fon oranı yüzde 4,25 - 4,50 aralığında bulunuyor. Bu da Morgan Stanley’nin öngördüğü nihai faiz oranının, mevcut seviyenin 175 baz puan altında kalacağı anlamına geliyor.
FAİZ GERİLİMİ TIRMANIYOR
Öte yandan ABD iç siyasetinde faiz politikaları üzerinden gerilim büyüyor. Eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, faiz oranlarının en az iki ila üç puan düşürülmesi gerektiğini savundu. "Eğer işler kötüye giderse faizleri artırırsınız, ama şu anda oranlar olması gerekenden çok daha yüksek," ifadelerini kullandı.
POWELL'DAN TRUMP'A DOLAYLI YANIT
Trump’ın bu çıkışına doğrudan yanıt vermeyen Fed Başkanı Jerome Powell ise yaptığı bir açıklamayla para politikası çizgisinden sapmadıklarını gösterdi. Powell, ithalat tarifelerinin neden olduğu geçici fiyat artışlarının kalıcı bir enflasyon riski yaratmaması için temkinli olduklarını vurguladı. Ayrıca, faiz indirimi için henüz doğru zaman olmadığını ve Fed’in bu konuda beklemek için uygun bir konumda bulunduğunu belirtti.
Ekonomistler, Fed’in faiz indirimi konusundaki temkinli yaklaşımını koruduğunu ve Morgan Stanley’nin 2026 tahmininin piyasalar açısından yol gösterici bir senaryo olduğunu belirtiyor. Özellikle altın ve döviz yatırımcıları için bu tahminler, orta vadeli stratejilerin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılabilir.