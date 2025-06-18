Arda Turan, Galatasaray ile Anlaşmak Üzere

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Eyüpspor'u kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran 38 yaşındaki teknik direktör Arda Turan, geride kalan sezonda takımına oynattığı oyunla övgü topladı. Birçok genç oyuncuya da katkı sağlayan Arda Turan, Avrupa potasını sadece 1 puanla kaçırdı. Süper Lig'in başarısıyla dikkat çeken genç hocalarından Turan'a Avrupa kapıları bir şekilde açıldı.

Geleceği parlak görülen teknik adam, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk ile anlaştı. Yeni takımında hedefini şampiyonluk olarak belirlediği söyleyen Arda Turan'ın Türkiye'den ise bazı isimleri transfer etmek istediği söyleniyordu.

GALATASARAY DA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ile ilgilendiği iddia edilen Turan'ın Shakhtar Donetsk için asıl hedefinin ise Eyüpspor'da beraber çalıştığı ve iyi verim aldığı Ahmed Kutucu olduğu belirtiliyor. Şu anda Galatasaray forması giyen Kutucu'yu kadrosuna katmak isteyen teknik adamın düşüncesine sarı-kırmızılı yönetimin de sıcak baktığı söyleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi