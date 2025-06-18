Beşiktaş'ın Avrupa'daki Rakibi Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek olan Beşiktaş’ın rakibi, Shakhtar ile Ilves Tampere arasındaki eşleşmenin galibi olacak. Siyah-beyazlı ekip, ilk maçını 24 Temmuz’da oynayacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalmak için üç tur geçmek zorunda.

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Beşiktaş'ın Avrupa'daki Rakibi Belli Oldu
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UEFA Avrupa Ligi’nde 2024-2025 sezonu 2. ön eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Avrupa’da mücadele etmeye hazırlanan Beşiktaş’ın rakibi de bu kura sonucunda belli oldu.

Süper Lig’i 4. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Shakhtar ile Ilves Tampere arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmenin kazananı, siyah-beyazlıların Avrupa macerasındaki ilk rakibi olacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçını 24 Temmuz’da, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz’da oynayacak. Rakibin kim olacağı ise ilk ön eleme turunun tamamlanmasıyla netleşecek.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi grup aşamasına kalabilmek için üç ön eleme turunu geçmek zorunda. 2. ön eleme turunun ardından 3. ön eleme ve play-off turları Beşiktaş’ı bekliyor olacak. Eğer Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne 2. ön eleme turunda veda ederse, Avrupa macerası sona ermeyecek. Bu durumda temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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