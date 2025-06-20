Ünlü Basketbolcuya Tren Çarptı! Olay Yerinde Öldü

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Arjantinli ünlü basketbolcu Wanda López, ülkesinde meydana gelen korkunç bir olayda hayatını kaybetti. Bir trenin çarpması sonucu yaşamını yitiren 24 yaşındaki López'in ölümüne neden olan olayın bir kaza mı yoksa intihar mı olduğu henüz bilinmiyor.

Arjantin basınında olayın bir intihar olduğu iddia edilse de polis, soruşturma başlattığı olay hakkında yapacağı inceleme sonucunda kararını açıklayacağını bildirdi. Ünlü basketbolcunun zamansız ölümü, tüm ülkeyi yasa boğdu.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Son olarak Obras Basket takımında forma giyen genç basketbolcu için kulübünden bir açıklama yapıldı. Obras Basket, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Kulüp olarak bu yıl takımımızda yer alan Wanda López’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Diğer spor yayınları ve Arjantin Basketbol Kulüpleri Derneği de birer taziye mesajı yayımlayarak López'in ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: Haber Merkezi