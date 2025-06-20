Ünlü Basketbolcuya Tren Çarptı! Olay Yerinde Öldü

24 yaşındaki Arjantinli basketbolcu Wanda López, tren çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Genç sporcunun ölümünün bir kaza mı yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Ünlü Basketbolcuya Tren Çarptı! Olay Yerinde Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arjantinli ünlü basketbolcu Wanda López, ülkesinde meydana gelen korkunç bir olayda hayatını kaybetti. Bir trenin çarpması sonucu yaşamını yitiren 24 yaşındaki López'in ölümüne neden olan olayın bir kaza mı yoksa intihar mı olduğu henüz bilinmiyor.

Arjantin basınında olayın bir intihar olduğu iddia edilse de polis, soruşturma başlattığı olay hakkında yapacağı inceleme sonucunda kararını açıklayacağını bildirdi. Ünlü basketbolcunun zamansız ölümü, tüm ülkeyi yasa boğdu.

Ünlü Basketbolcuya Tren Çarptı! Olay Yerinde Öldü - Resim : 1

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Son olarak Obras Basket takımında forma giyen genç basketbolcu için kulübünden bir açıklama yapıldı. Obras Basket, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Kulüp olarak bu yıl takımımızda yer alan Wanda López’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Diğer spor yayınları ve Arjantin Basketbol Kulüpleri Derneği de birer taziye mesajı yayımlayarak López'in ailesine başsağlığı diledi.

Mozambikli Fenomenin Korkunç Ölümü! Estetik İçin İstanbul'a Geldi, Canından OlduMozambikli Fenomenin Korkunç Ölümü! Estetik İçin İstanbul'a Geldi, Canından OlduGüncel
Ünlü Yönetmen Sevgi Birsel Hayatını KaybettiÜnlü Yönetmen Sevgi Birsel Hayatını KaybettiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Basketbol kaza
Bu 5 Beslenme Hatası Saç Dökülmesine Neden Oluyor! Uzmanlar Uyarıyor Bu 5 Beslenme Hatası Saç Dökülmesine Neden Oluyor! Uzmanlar Uyarıyor
Hastanelik Olmuştu... Mbappe'den Haber Var Hastanelik Olmuştu... Mbappe'den Haber Var
20 Haziran’da Hangi Burç Şanslı? 20 Haziran’da Hangi Burç Şanslı?
Arda Güler, Xabi Alonso'nun Başını Yaktı Arda, Xabi Alonso'nun Başını Yaktı
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı
Dünyanın En Pahalı Evi Ortaya Çıktı: Alan Kişi Bakın Kim Çıktı İşte Dünyanın En Pahalı Evi! Alan Kişi ise...
Altında Büyük Ters Köşe! 2.500 TL Uyarısı Geldi Altında Büyük Ters Köşe! 2.500 TL Uyarısı Geldi
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor
ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın