Osimhen Akılları Karıştırdı

Osimhen, "Sezon bitince her zaman transfer haberleri çıkar. Birçok kulüp ister. Ben şu an tatilime odaklandım. Dinleniyorum. Zamanın keyfini çıkarıyorum. Galatasaray’da gollerime ait klipleri, eksilerimi ve artılarımı izliyorum Gelişimim için önemli” ifadelerini kullandı.