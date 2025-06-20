Osimhen Akılları Karıştırdı
Geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen, ülkesinin bir Youtube kanalına yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’da yaşadığı şampiyonluğun ardından tatilini sürdüren ve bonservisi Napoli’nin elinde bulunan Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini sürdürürken, yıldız isimden dikkat çeken açıklamalar geldi.
Kendisine Suudi Arabistan’ın Al-Hilal ekibinden gelen astronomik teklifi reddeden Osimhen’in Avrupa’nın üst düzey ekiplerinden gelecek teklifleri beklediği kaydedilirken yıldız isim ülkesinin bir Youtube yayıncısına konuştu.
Osimhen, "Sezon bitince her zaman transfer haberleri çıkar. Birçok kulüp ister. Ben şu an tatilime odaklandım. Dinleniyorum. Zamanın keyfini çıkarıyorum. Galatasaray’da gollerime ait klipleri, eksilerimi ve artılarımı izliyorum Gelişimim için önemli” ifadelerini kullandı.
Son olarak, Al-Hilal'in Osimhen'den halen vazgeçmediği iddia edilirken, Suudi Arabistan ekibinin bir teklif daha yapacağı bildirildi.
Galatasaray'ın bekleyişi ise Osimhen için sürüyor.