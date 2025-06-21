Fenerbahçe Taraftarını Ayağa Kaldıran Pankart! 'Bir Yönetici Dur Demedi mi?'

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğu Fenerbahçe derneklerinde kutlanmaya devam ederken, Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği'ndeki etkinlikte açılan pankarta sarı-lacivertli taraftardan tepki yağdı.

Fenerbahçe Taraftarını Ayağa Kaldıran Pankart! 'Bir Yönetici Dur Demedi mi?'
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Süper Lig'de 11 sezondur şampiyonluk kupası kaldıramayan Fenerbahçe'nin yüzü basketbolda güldü. Fenerbahçe Beko’nun tarihinde ikinci kez EuroLeague kupası kazanması tüm camiayı mutlu ederken, erkek basketbol takımının bu önemli başarısı Fenerbahçe derneklerinde yapılan kupa törenleriyle kutlanmaya devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Alper Alpoğlu, Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Eren Dişli, Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nde yapılan törende bir araya gelirken, etkinlikte açılan pankart sosyal medyada infial yarattı. Pankartta "Bizim çocuklarımız elbet bir gün Süper Lig şampiyonluğu görecektir. Ama sizin çocuklarınız asla bir Euroleague kupası göremeyecek" ifadeleri yer aldı. Bu sözlere Fenerbahçe taraftarından ciddi tepki geldi.

Fenerbahçe Taraftarını Ayağa Kaldıran Pankart! 'Bir Yönetici Dur Demedi mi?' - Resim : 1

'BİR YÖNETİCİ DE 'BU NE' DEMEDİ Mİ?'

Fenerbahçe'nin büyük taraftar gruplarından 12 Numara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bir yönetici de bu nasıl pankart demez mi?" diyerek tepkisini dile getirdi. Taraftarlar, basketboldaki başarının çok değerli olduğunu ancak yönetime olan tepkilerinin futboldaki başarısızlıkla alakalı olduğunu vurguladı.

GALATASARAY TARAFTARI: BU KUPAYI İLK BİZ ALDIK

Galatasaray taraftarı ise Türkiye'ye ilk EuroLeague kupasını kendilerinin getirdiğini söyleyerek yazıya tepki gösterdi. Galatasaray Odeabank Kadın Basketbol Takımı'nın 2013-14 sezonunda bu kupayı kazandığını hatırlatan sarı-kırmızılı taraftarlar, pankartta yazılanın yanlış olduğunu söyledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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