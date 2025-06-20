Ve Aziz Yıldırım'ın Sabrı Taştı

Fenerbahçe yönetici Erol Bİlecik'in e-posta mesajlarının sosyal medyaya sızdırılmasının ardından Aziz Yıldırım'ın harekete geçtiği iddia edildi. Yıldırım'ın Bilecik'in ihraç edilmesini talep ettiği kaydedildi.

Kaynak: Sözcü

Aziz Yıldırım Fenerbahçe
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Ve Aziz Yıldırım'ın Sabrı Taştı - Resim: 1

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’in, Başkan Ali Koç’a yolladığı iddia edilen e-postanın ifşa edilmesinin ardından kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım harekete geçti. Yıldırım’ın, Bilecik’in kulüpten ihraç edilmesini istediği kaydedildi.

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Ve Aziz Yıldırım'ın Sabrı Taştı - Resim: 2

Geçen günlerde Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’in yazdığı iddia edilen e-posta sosyal medyada dolaşıma sokulmuş ve ortalık ayağa kalkmıştı.

Bilecik ise konuya ilişkin açıklamasında, e-postanın ee geçirildiğini söylemişti.

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Ve Aziz Yıldırım'ın Sabrı Taştı - Resim: 3

Sözcü’nün aktardığına göre Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın meseleyi disiplin kuruluna taşıdığı ve Burak Kızılhan ile Ferudun Niğdelioğlu’nu da şahit gösterdiği kaydedildi.

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Ve Aziz Yıldırım'ın Sabrı Taştı - Resim: 4

Disiplin Kurulu’nun şahitleri de dinleterek Bilecik hakkında bir karara varması bekleniyor.

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