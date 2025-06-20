Ve Aziz Yıldırım'ın Sabrı Taştı
Fenerbahçe yönetici Erol Bİlecik'in e-posta mesajlarının sosyal medyaya sızdırılmasının ardından Aziz Yıldırım'ın harekete geçtiği iddia edildi. Yıldırım'ın Bilecik'in ihraç edilmesini talep ettiği kaydedildi.
Kaynak: Sözcü
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’in, Başkan Ali Koç’a yolladığı iddia edilen e-postanın ifşa edilmesinin ardından kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım harekete geçti. Yıldırım’ın, Bilecik’in kulüpten ihraç edilmesini istediği kaydedildi.
Geçen günlerde Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’in yazdığı iddia edilen e-posta sosyal medyada dolaşıma sokulmuş ve ortalık ayağa kalkmıştı.
Bilecik ise konuya ilişkin açıklamasında, e-postanın ee geçirildiğini söylemişti.
Sözcü’nün aktardığına göre Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın meseleyi disiplin kuruluna taşıdığı ve Burak Kızılhan ile Ferudun Niğdelioğlu’nu da şahit gösterdiği kaydedildi.
Disiplin Kurulu’nun şahitleri de dinleterek Bilecik hakkında bir karara varması bekleniyor.