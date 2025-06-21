Galatasaray'dan Ani 'Transfer' Kararı! Her Şeyi Durdurdu

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Süper Lig'i üç yıl üst üste zirvede tamamlayarak 25. şampiyonluğa ulaşan ve beşinci yıldızı takmaya hak kazanan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sarı-kırmızılı kulübün bu süreçteki öncelikli transfer hedefi ise yıldız bir santrafor ve kaleci olarak biliniyor.

Fernando Muslera'nın vedası ve sezonun yıldızı Victor Osimhen'in transfer belirsizliği nedeniyle bu alanlara takviye için çalışan Galatasaray, son günlerde bir de milli oyuncuyla anılıyor. Inter'de forma giyen orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istediği söylenen sarı-kırmızılılar son olarak radikal bir karar aldı.

HAKAN'A 'OSİMHEN' ENGELİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray’a transfer olmayı çok istediği hatta bunun için bonservis indirimi yapması adına kulübüyle de iletişime geçtiği söylenirken, sarı-kırmızılı kulüp şu anda tüm süreci durdurdu.

Galatasaray'ın tamamen Osimhen’in kararına odaklandığı ve yıldız futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle kulübün tüm transfer stratejisini bunun belirleyeceği belirtildi. Dolayısıyla Hakan Çalhanoğlu dahil diğer tüm oyuncular için adım atılmamasını karar verilip şu anda beklemeye geçildi.

Kaynak: Hürriyet