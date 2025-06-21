Milli Yıldız Orkun Kökçü'den İzleyenleri Şaşkına Çeviren Hareket

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor. Grup maçlarında Benfica, oyunda kolaylıkla üstünlük sapladığı rakibi Auckland City ile karşı karşıya geldi. Auckland City fileleri 6 kez havalansa da milli oyuncumuz Orkun Kökçü öfke patlamasıyla maça damga vurdu.

Benfica forması giyen milli oyuncu, Teknik Direktör Bruno Lage tarafından 60’ıncı dakikada oyundan alındı. Sinirlerini kontrol edemeyen Orkun Kökçü hocasına küfürler yağdırdı. Orkun Kökçü’nün tepkisi şaşkınlığa neden oldu.

Oyundan çıkana kadar Türkçe küfürler yağdıran Orkun Kökçü’nün o anları sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi