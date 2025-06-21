İngiliz Ekip Liverpool'dan Premier Lig Tarihin'de Bir İlk: En Pahalı Transfer Gerçekleşti

Premier Lig’de bir ilk yaşanıyor. Şampiyon Liverpool 116 milyon sterlinlik bir transfer gerçekleştirdi. Gözü karartan İngiliz ekip ve Alman devi Bayer Leverkusen’in 10 numarasını transfer etti. Wirtz artık Liverpool forması giyecek. Wirtz İngiliz futbol tarihinin en pahalısı oldu.

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İngiliz Ekip Liverpool'dan Premier Lig Tarihin'de Bir İlk: En Pahalı Transfer Gerçekleşti
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Premier Lig devi Liverpool, Bayer Leverkusen’in genç yıldızı Florian Wirtz’i kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, 22 yaşındaki Alman oyun kurucu için 100 milyon sterlini garanti olmak üzere toplamda 116 milyon sterlin ödemeyi kabul etti.

Wirtz, cuma günü Liverpool’un antrenman tesislerinde gerçekleştirilen sağlık kontrollerini başarıyla geçtikten sonra, 2030 yılına kadar geçerli olacak 5 yıllık bir sözleşmeye imza attı.

PREMİER LİG'İN EN PAHALISI

Genç oyuncunun bonservisi, Chelsea’nin 2023 yılında Enzo Fernandez için Benfica’ya ödediği 107 milyon sterlini aşarak İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferi unvanını ele geçirdi.

Leverkusen formasıyla çıktığı 197 karşılaşmada 57 kez fileleri havalandıran Wirtz, hem oyun zekâsı hem de skorer kimliğiyle Avrupa’nın en çok aranan isimlerinden biri haline gelmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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