Kocaelispor Jovanovic ile İmzaladı
Kocaelispor'da kadro yapılandırma çalışmaları sürerken, kaleci Jovanovic ile sözleşme imzalandı.
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Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaelispor, son olarak, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz, futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, imza törenine kulüp başkanı Recep Durul'un da katıldığı bildirildi.
Kaynak: AA