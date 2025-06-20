Kocaelispor Jovanovic ile İmzaladı

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Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaelispor, son olarak, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz, futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, imza törenine kulüp başkanı Recep Durul'un da katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA