Kocaelispor Jovanovic ile İmzaladı

Kocaelispor'da kadro yapılandırma çalışmaları sürerken, kaleci Jovanovic ile sözleşme imzalandı.

Kocaelispor Jovanovic ile İmzaladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaelispor, son olarak, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz, futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, imza törenine kulüp başkanı Recep Durul'un da katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Doğum Tarihiniz Ömür Boyu Mutluluk ve Başarınızın Anahtarı Olabilir Doğum Tarihiniz Ömür Boyu Mutluluk ve Başarınızın Anahtarı Olabilir
TFF Montella'nın Doğum Gününü Kutladı TFF Montella'nın Doğum Gününü Kutladı
Herkes Bu Haberi Bekliyordu... Galatasaray Transferi Resmen Duyurdu Cimbom Transferi Resmen Duyurdu
Kullandığı Termos Ölüm Getirdi Kullandığı Termos Ölüm Getirdi
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı
Dünyanın En Pahalı Evi Ortaya Çıktı: Alan Kişi Bakın Kim Çıktı İşte Dünyanın En Pahalı Evi! Alan Kişi ise...
Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Bankaların Mevduat Faizi Rekabeti Kızıştı Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Bankaların Mevduat Faizi Rekabeti Kızıştı
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor