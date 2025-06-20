TFF Montella'nın Doğum Gününü Kutladı

TFF, A Milli Takımın teknik direktörü Montella'nın doğum gününü kutladı.

TFF Montella'nın Doğum Gününü Kutladı
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella 51’inci doğum gününü kutladı. TFF, Montella’yı unutmadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Tesisleri'ndeki kutlamaya federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, Mevlüt Aktan, Mustafa Temel Bozbağ ve Fazlı Çilingir de katıldı.

Kaynak: AA

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