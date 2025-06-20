Florian Wirtz Resmen Liverpool'da

Premier Lig şampiyonu Liverpool, Bayer Leverkusen'in yıldız ismi Florian Wirtz ile uzun süreli sözleşme imzaladı

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Florian Wirtz Resmen Liverpool'da
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiliz ekibi, bu transfer için bonuslarla birlikte toplamda 150 milyon euro ödeyecek. Wirtz, bu bedelle Bundesliga tarihinin en pahalı satışı oldu.

Florian Wirtz Resmen Liverpool'da - Resim : 1

Florian Wirtz, Bayer Leverkusen formasıyla bu sezon 45 maçta 16 gol atıp 14 asist yaptı.

Kaynak: İHA

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