Florian Wirtz Resmen Liverpool'da

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiliz ekibi, bu transfer için bonuslarla birlikte toplamda 150 milyon euro ödeyecek. Wirtz, bu bedelle Bundesliga tarihinin en pahalı satışı oldu.

Florian Wirtz, Bayer Leverkusen formasıyla bu sezon 45 maçta 16 gol atıp 14 asist yaptı.

Kaynak: İHA