Fenerbahçe'den Jet Hızıyla Yalanlama

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Fenerbahçe’de futbol direktörlüğü görevine getirilen Devin Özek’in ekibinde çalışma için bir yardımcı önerdiği ve bir isimle görüşmelerin başladığı iddialarına açıklama geldi.

Fenerbahçe söz konusu iddiaları yalanlarken, bu meseleye ilişkin bir planlaması olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Futbol Direktörümüz Devin Özek’in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi