Sahaya Neden Gözlükle Çıktığı Merak Ediliyordu: Zehra Güneş Rahatsızlığını Duyurdu

Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0'la geçerken, Zehra Güneş'in sahaya gözlükle çıkması endişelendirmişti. Zehra Güneş, rahatsızlığını açıkladı.

Sahaya Neden Gözlükle Çıktığı Merak Ediliyordu: Zehra Güneş Rahatsızlığını Duyurdu
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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasınınn heyecanı İstanbul’da başladı. Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti’ni 3-0 ile geçti.

Karşılaşmada sahaya gözlükle çıkan Zehra Güneş herkesi şoke etti. Milli yıldız, zaferin ardından rahatsızlığının ne olduğunu açıkladı.

‘Zehra Güneş’i gözüne ne oldu?’ Sorusu sosyal medyada gündem olurken, söz konusu açıklama milli yıldızın kendisinden geldi.

'BİR KISMI GÖREMİYORUM'

Zehra Güneş, antrenmanda yüzüne gelen top nedeniyle gözünün şiştiğini belirterek, "Antrenmanda top geldi gözüme. Bir kısmımı göremiyorum, görüşümü kaybettim ama kısa bir süre sonra gelecek. Ben durmak istemedim devam etmek istedim” dedi.

Filenin Sultanları, Dominik’i 3-0 YendiFilenin Sultanları, Dominik’i 3-0 YendiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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Filenin Sultanları, Dominik’i 3-0 Yendi Filenin Sultanları, Dominik’i 3-0 Yendi
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