Galatasaray'ın Rüyası Gerçek Oluyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan 'İşlem Tamam'

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transfer sezonunda ilk hamlesini erken yaprak Bayern Münih’ten ayrılan Leroy Sane’yi kadrosuna katmıştı. Nijeryalı yıldız Osimhen’den de haber beklenirken Sarı-kırmızılı ekibin milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile de anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Hakan için başlangıçta kapıyı 35 milyon eurolardan açan Inter’in 15 milyon Euro’ya ikna olduğu iddia edildi. Hakan Çalhanoğlu’nun da Galatasaray’a gelmek için hazır olduğunun mesajını verdiği öne sürüldü.

Hakan Çalhanoğlu’nun sözleşmesinde de kolaylık sağlayacağı belirtilirken, bu transferin FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nın ardından tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi