Beşiktaşlı Futbolcu, Süper Lig Devine İmzayı Atıyor

Beşiktaş'ta top koşturan 31 yaşındaki sağ bek Onur Bulut, Süper Lig'in şampiyonluk yaşamış ekiplerinden RAMS Başakşehir ile yarın imza atıyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ transferi birinci ağızdan duyurdu.

Beşiktaşlı Futbolcu, Süper Lig Devine İmzayı Atıyor
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, milli sağ bek Onur Bulut'un, daha önce şampiyonluk yaşamış takımlardan RAMS Başakşehir'e transferi için her konuda anlaşma sağladı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, transferi ilk ağızdan açıkladı.

'YARIN İMZA ATACAK'

TRT Spor'a açıklama yapan Gümüşdağ, "Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dostumla görüştük. Onur Bulut için anlaştık ve hayırlı olsun dedik. Yarın sağlık kontrolünden geçip Başakşehir'e imza atacak. Hem santrfor hem orta sahada 2-3 önemli transfer daha geliyor. 1 haftaya kadar transferleri tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı Futbolcu, Süper Lig Devine İmzayı Atıyor - Resim : 1

Siyah-beyazlılar ile toplam 75 maça çıkan Onur Bulut, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Onur Bulut, takımıyla 3 sezonda 2 kupa kazandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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